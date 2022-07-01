في سرية تامة... خطوبة تايلور سويفت من حبيبها جو ألوين

أفادت مصادر لصحيفة "صن" البريطانية أن النجمة تايلور سويفت قد عقدت خطبتها على حبيبها الممثل جو ألوين.

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أفادت مصادر لصحيفة "صن" البريطانية أن النجمة تايلور سويفت قد عقدت خطبتها على حبيبها الممثل جو ألوين، في أجواء من السرية التامة، وذلك ضمن علاقة حبّ مستمرة منذ خمس أعوام.

ووفقاً للصحيفة، فقد وافقت المغنية على طلب حبيبها من زواجها منذ عدة أشهر لكنها أخفت الخبر أمام العامة، إلا عن دائرة صغيرة من أصدقائهما.

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ويُذكر أن تايلور سويفت بدأت بمواعدة حبيبها في أواخر عام 2016.

ويُزعم أن جو قدم لتايلور "خاتماً جميلًا" لكنها "ترتديه فقط عندما تكون في المنزل، أي خلف الأبواب المغلقة"، أو المناسبات الخاصة.

ولم تتحدد حتى الآن تفاصيل حفل زفاف تايلور سويفت، وتحرص على أن تظل علاقتها العاطفية بعيدة عن الكاميرات قدر الإمكان.