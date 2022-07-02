لؤي راغب علامة بعد تهديده بالقتل بسبب ملابسه: لا أردّ على الغباء ولكن!

خرج الشاب لؤي علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة، عن صمته بعد البلبلة الّتي رافقت إطلالاته الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في رسالةٍ طويلة عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وبدأ لؤي راغب علامة رسالته بالقول "عادةً أنا لا أردّ على الغباء ولكنّي رأيتُ تعليقات البعض الأخيرة ورسائل الكراهية والتهديدات بالقتل بسبب ملابسي".

وتابع لؤي "للتوضيح، لم أقل لوالدي راغب علامة أن من يختبئون وراء شاشاتهم هم تحت الأرض، بل قلت أنهم "فئران". هم تحت الأرض ليس على المستوى المادي انّما بسبب الغيرة والجهل وعدم الأمان والكراهية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف لؤي علامة قائلاً "أنا مُتعلّم وأعمل، وحاليًا في إجازة وأعيش أفضل أيام حياتي. أضحك مع أصدقائي وعائلتي على كلّ ما يجري، أمّا متعتكم الوحيدة فهي لفظ اسمي".

وتوجّه لؤي علامة في ختام رسالته للداعمين بالقول "إلى كل من دعمني ويؤمن بي ويقف بجانبي، أنا أراكم وأحبّكم كثيرًا وأقّدركم. لقد بدأتُ للتو، والأفضل سيأتي حتماً".