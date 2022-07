جوليا روبرتس وجورج كلوني معاً من جديد... زوجان سابقان يفسدان زفاف ابنتهما في فيلمهما المرتقب (فيديو)

الإعلان

أصدرت شركة "Universal Pictures" المنتجة لفيلم "Ticket To Paradise" الفيديو الترويجي الأول للفيلم الذي تؤدي فيه الممثلة العالمية جوليا روبرتس دور البطولة إلى جانب جورج كلوني.وفي التّفاصيل، فيدور الفيلم في إطار كوميدي ورومانسي ويتناول حياة زوجين منفصلين يسافران إلى بالي، لمنع ابنتهما من ارتكاب نفس الخطأ الذي يعتقدان أنهما ارتكباه قبل 25 عاماً.ومن المقرر عرض الفيلم في السينما بتاريخ 21 تشرين الأول المقبل وهو من إخراج أول باركر، مخرج فيلم “Mamma Mia! Here We Go Again”، ومن تأليف دانيال بيبسكي. ويشارك في الفيلم بيلي لورد وكايتلين ديفر ولوكاس برافو.وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع اللقطات الترويجية للفيلم الذي واجه تصويره صعوبات عدة بسبب كورونا والإجراءات التي فرضتها أستراليا حيث تم تصوير غالبية المشاهد.