بيار شمعون في ساعاته الأخيرة قبل الوفاة: "من وين بجيب ٥٠ مليون ليرة حتى فوت مستشفى؟"

نشرت الممثلة جومانا شمعون منشوراً سردت فيه ما حصل مع قريبها الممثل بيار شمعون قبل ساعات من وفاته، فكتبت "الى وطني، بيار كان صرلو أكتر من أسبوع معدتو عم توجعو وعم يتحمّل. قالتلو مرتو: قوم آخدك عالمستشفى. صرخ فيها وقلّها: شو هبيلة انتي؟ بدك تجرّصيني؟ من وين بجيب ٤٠ او ٥٠ مليون ليرة حتى فوت مستشفى؟".

وتابعت جومانا شمعون "تحمّل وجع مميت وكان عم يعمل جرحات من دون ما يعرف، فات عالمستشفى وما لحّق، مات. بيار شمعون يللي كان عنوان الضحكة، مات موجوع لأنو الفنان بوطني بيكرّموه بعد ما يموت".

وختمت شمعون منشورها بالقول "شياطين هالوطن ما بيعرفوا انو يللي بيضحّك العالم معقول يكون عم يبكي فقر ووجع. الفن في وطني ذل".