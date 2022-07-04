توم كروز يحتفل بعيد ميلاده الستين في بريطانيا! (صور)

سيحضر النجم العالمي توم كروز عشية عيد ميلاده الـ60 جائزة بريطانيا الكبرى لسباق السيارات "فورمولا واحد".

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LBCI News Lebanon

سيحضر النجم العالمي توم كروز عشية عيد ميلاده الـ60، أي الاثنين، جائزة بريطانيا الكبرى لسباق السيارات "فورمولا واحد"، لدعم صديقه المقرب، سائق الفورمولا 1 الشهير لويس هاميلتون.

وشوهد كروز في قسم كبار الشخصيات من الحدث في نورثهامبتون، بريطانيا، مبتسماً لكاميرات المصورين، مرتدياً زياً أزرقاً بالكامل.

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وبحسب المعلومات، فقد أمضى كروز عطلة نهاية الأسبوع في لندن، حيث حضر حفل أديل في مهرجان الصيف البريطاني "هايد بارك" قبل التوجه إلى حدث الفومولا 1.

ويُذكر أن كروز عاش سابقاً في المملكة المتحدة من قبل، وبالتالي فإنه يقوم حاليًا بتصوير الجزء الأخير من فيلم "المهمة المستحيلة" في العاصمة لندن.