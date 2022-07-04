مع تراجع فيلم "إلفيس"... فيلم "مينيينز" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية (فيديو)

تصدّر الجزء الأخير من سلسلة أفلام "مينيينز" أو Minions شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 108.5 ملايين دولار.

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LBCI News Lebanon

تصدّر الجزء الأخير من سلسلة أفلام "مينيينز" أو Minions شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بعدما حقق إيرادات إجمالية بلغت 108.5 ملايين دولار.

وتفوّق فيلم "مينيينز: ذي رايز أوف غرو"، الذي أرجئ إطلاقه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، على فيلم "توب غن: مافيريك" الّذي حل ثانياً هذا الأسبوع مع إيرادات بلغت 32.5 مليون دولار.

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ويُذكر أن إيرادات فيلم "توب غن" الإجمالية وصلت في الأسبوع السادس من إطلاقه في الصالات إلى 571 مليون دولار.

وحظيت تتمة "توب غن"، الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، باستحسان النقاد. ومرة جديدة، يؤدي توم كروز دور الطيار بيت "مافريك" ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيباً، مهمّته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وتراجع فيلم "إلفيس"، الّذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي، إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي شباك التذاكر في أميركا الشمالية بالتساوي مع "توب غن"، وحقق إيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.