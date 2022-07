أعربت عالمة الفلك اللبنانيّة كارمن شماس عن حزنها الكبير في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فدوّنت "وداعاً أختي الحبيبة ميرنا، نحبّك كثيراً".

وأرفقت كارمن شماس تغريدتها بصورةٍ للراحلة، فواساها روّاد الإنترنت في خانة التعليقات بمصابها الأليم.

Goodbye Myrna my lovely sister. We love you habibi❤ pic.twitter.com/bEEFjgbfyP