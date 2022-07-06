مروان نجار: "وديع الصافي انصرف إلى الغناء لعرب النفط في باريس لهذا السبب"

استغرب المنتج والمخرج مروان نجار الهجوم على الفنان راغب علامة، فدوّن عبر تويتر "سمعت تصريح راغب علامة فلم أجد فيه إساءة إلى لبنان بل رفضًا للقيادات التي أساءت وتسيء إلى لبنان".

وتابع نجار "عومل التصريح كأنّه ضدّ الوطن فيما الفنّان يطلق صيحةً بوجه منتهكي السلطة في وطنه متّخذًا من الإمارات مثالًا يحتذى. لماذا راغب؟ ولماذا الإمارات؟ لأنّ الناجح يحبّ الناجح. ولبنان سينجح".

كما كتب مروان نجار في تغريدةٍ ثانية "هل تذكرون تصريح وديع الصافي حين سئل عن غيابه عن لبنان (يا قطعة سما) وانصرافه إلى الغناء لعرب النفط في باريس، فأجاب بأنّه لا يريد أن يموت ميتة كلب في الوطن، فاحتجت الصحافة وضجّت؟ لكنّ أحدًا لم يهن الفنان كما يحصل مع راغب علامة اليوم".

وختم مروان نجار تغريدته بالقول "عظمة الفن قابلها رقيّ جمهور. اليوم عمّت السفاهة".

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سمعت تصريح راغب علامة فلم أجد فيه إساءة إلى لبنان بل رفضًا للقيادات التي أساءت وتسيء إلى لبنان.

عومل التصريح كأنّه ضدّ الوطن فيما الفنّان يطلق صيحةً بوجه منتهكي السلطة في وطنه متّخذًا من الإمارات مثالًا يحتذى.

لماذا راغب؟ ولماذا الإمارات؟

لأنّ الناجح يحبّ الناجح.

ولبنان سينجح. — Marwan Najjar (@marwangnajjar) July 4, 2022