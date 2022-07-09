ميريام فارس تصل إلى العالميّة.. مشاهدات "قومي" تتخطّى عدد سكان الكرة الأرضيّة!

"ميريام فارس تصل إلى العالمية"، الهاشتاغ الّذي تصدّر قائمة الترند على منصة تويتر في لبنان خلال الساعات الماضية، فما السبب؟

في التفاصيل، نشرت النجمة اللبنانيّة ميريام فارس مقطع فيديو توثّق فيه الأرقام الّتي حصدتها أغنيتها الشهيرة "قومي" والّتي تنال انتشاراً عالمياً بخاصةٍ عبر تطبيق تيك توك.

كما نشرت ميريام فارس بياناً تحت عنوان "عدد مشاهدات "قومي" لميريام فارس تتخطى عدد سكان الكرة الأرضية"، وجاء في النص: "أعلنت شركة تيك توك العالمية عن الأرقام التي حصدتها أغنية قومي لملكة المسرح ميريام فارس (حتى الآن) بنشرها فيديو عبر صفحتها الخاصة عن عدد المشاهدات لأغنية قومي التي حصدت ٨،٤ مليار مشاهدة لهذه اللحظة علماً أن ميريام لا تملك حسابا خاصا على تيك توك لهذه اللحظة".

وتابع البيان "هذا الإنجاز الذي حققته ميريام هو الأوّل عربياً على الإطلاق والنجاح الذي حققه التحدي بأغنية قومي هو الأول على الاطلاق لأن الأغنية اجتاحت العالم وما زالت تجتاح وتتوسّع بانتشارها يومًا بعد يوم. هذا هو التقرير الأول من تيك توك وسيليه تقارير أخرى من يوتيوب وانستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بأن أغنية "قومي" لملكة المسرح ميريام فارس تحقق نجاحاً عالمياً".