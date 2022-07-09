نانسي عجرم ومارشميلو يحصدان نجاح "صح صح"... موسيقى ساحرة وأجواء شبابيّة

بعد التشويق للعمل المُنتظر، أبصرت أغنية "صح صح" النور للنجمة اللبنانيّة نانسي عجرم والّتي تتعاون فيها مع الـ DJ العالمي مارشميلو، وهو الأمر الّذي جعلها حديث روّاد الإنترنت والصحافة العربيّة والأجنبيّة في الأيام الفائتة.

بموسيقى ساحرة وأغنية طال انتظارها، أطلقت نانسي عجرم ومارشميلو الأغنية الجديدة "صح صح"، وهي من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع موسيقي طارق مدكور ومارشيملو والفنان العالمي Massari، وإنتاج "Universal Arabic Music" .

أمّا الفيديو كليب فطغت عليه الأجواء الشبابية وقد تمّ تصويره في لوس أنجلس تحت إدارة المخرجة Sarah MCColgan.

ونجحت النجمة نانسي عجرم بتعاونها مع مارشميلو أن تحجز مكانها ضمن قائمة الترند على تويتر في العديد من الدول العربيّة، واحتلّت الأغنية المرتبة الثانية في قائمة الترند على موقع يوتيوب في لبنان، بالإضافة الى ظهورها على اللوحات الإعلانية في ساحة التايمز في مدية نيويورك.