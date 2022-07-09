هيفاء وهبي تتفوّق بـ "تيجي"... قنبلة فنيّة ترند في كلّ الدول العربيّة!

هيفاء وهبي تتفوّق بـ "تيجي"... قنبلة فنيّة ترند في كلّ الدول العربيّة!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تيجي, فيديو كليب,هيفاء وهبي,هيفاء وهبي تتفوّق بـ "تيجي"... قنبلة فنيّة ترند في كلّ الدول العربيّة!

LBCI News Lebanon

"حان وقت أغنية تيجي!" بهذه العبارة الحماسيّة أعلنت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي طرح جديدها بعنوان "تيجي" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على يوتيوب، وذلك تحت إدارة المخرج سليم الترك.

واستخدمت الديفا هيفاء وهبي مطلع الأغنية لتزفّ الخبر السارّ لكلّ محبّيها، فدوّنت عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي "تيجي تيجي تيجي، ناخد وندي تدريجي. فيديو كليب "تيجي" الآن على يوتيوب"، دون أن تنسى تهنئة متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك بالقول "أعيادكم فرح وحب وموسيقى حلوة".

الإعلان

هيفاء وهبي، الّتي اختارت منطقة عاليه والعاصمة بيروت في بلدها لبنان لتصوير فيديو كليبها الجديد، أطلّت بصورةٍ مُبهرة مُفعمة بالجمال والألوان المليئة بالحياة والطاقة الإيجابيّة وتخلّلها لوحات راقصة بإتقان كبير، كما تفوّقت بتقديم نمط موسيقي عصري من خلال أغنية "تيجي".

وتخطّى فيديو الأغنية على انستغرام المليون مشاهدة خلال 12 ساعة فقط، وحجز الفيديو كليب مكانه ضمن قائمة الأعمال الموسيقيّة الترند على موقع يوتيوب.

وبعد مرور 15 ساعة من إطلاق هيفاء وهبي لأغنيتها الجديدة، لا يزال عنوان العمل يحتلّ قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على تويتر في الدول العربيّة، وأجمع روّاد الإنترنت على عبارات مثل "تيجي قنبلة فنيّة بمستوى عالمي" و"تيجي هي هيت موسم الصيف لعام 2022".