بعد نجاح أغنية "صح صح"... سيرين عبد النور تُبارك لنانسي عجرم

باركت النجمة سيرين عبد النور لزميلتها النجمة نانسي عجرم على نجاح أغنيتها الجديدة "صح صح" مع منسق الموسيقى مارشميلو، والّتي حققت نسب مشاهدات عالية منذ الساعات الأولى على إطلاقها الجمعة.

وغرّدت سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلةً: "مبروك حبيبي الله يحميلك هالنجاح يللي هو بحد ذاته طاقة ايجابية لكل محبينك".

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ويُذكر أن أغنية "صح صح" تمكنت من الوصول إلى قائمة الترند على تويتر في العديد من الدول العربيّة، كما احتلّت الأغنية المرتبة الثانية في قائمة الترند على موقع يوتيوب في لبنان، وذلك بعد ساعاتٍ فقط من إبصارها النور.