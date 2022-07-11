فنّ
11 تموز 2022 - 06:58
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بعد طول انتظار... أسامة الرحباني وإليسا يُطلقان جديدهما "زهرة من الياسمين"

أطلقت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" بالتعاون مع الموسيقي أسامة الرحباني. Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرعب., جورج, استديو, صوت, هندسة, تسجيل, القبيسي, كمال, توزيع, ألحان, كلمات, يوتيوب, مصور, فيديو, مقطع, التطبيقات, رسميا, الرحباني, أسامة, الموسيقي, بالتعاون, الياسمين, من, زهرة, الجديدة, أغنيتها, الاثنين, اليوم, إليسا, اللبنانية, النجمة,أطلقت,أطلقت النجمة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" بالتعاون مع الموسيقي أسامة الرحباني.
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بعد طول انتظار... أسامة الرحباني وإليسا يُطلقان جديدهما &quot;زهرة من الياسمين&quot;
Lebanon News

أطلقت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، أغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين" بالتعاون مع الموسيقي أسامة الرحباني رسمياً على كل التطبيقات مع مقطع فيديو مُصور على يوتيوب.

 
وكانت إليسا قد أدّت أغنيتها للمرة الأولى على مسرح حفل "ليلة أمل"، الّذي أحياه كلّ من الفنانة هبة طوجي وزوجها عازف البوق العالمي ابراهيم معلوف والموسيقي أسامة الرحباني وإليسا الشهر الماضي.
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وأطلقت إليسا وأسامة الرحباني الأغنية الجديدة "زهرة من الياسمين"، وهي من كلمات كمال القبيسي وموسيقى وتوزيع أسامة الرحباني، تسجيل وهندسة صوت استديو جورج مرعب.

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