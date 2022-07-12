فنّ
12 تموز 2022 - 06:06
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وفاة مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لأفلام جيمس بوند عن عمر 94 عاماً

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وفاة مونتي نورمان المؤلف الموسيقي لأفلام جيمس بوند عن عمر 94 عاماً
Lebanon News
توفي الملحن البريطاني، مونتي نورمان، الذي اشتهر بكتابة الموسيقى الشهيرة لأفلام جيمس بوند، يوم الاثنين عن عمر ناهز 94 عاماً.

وجاء في بيان نُشر على موقع نورمان الرّسمي:"نعلمكم بحزن خبر وفاة مونتي نورمان في 11 تموز 2022 بعد صراع مع المرض".

وفي تفاصيل حياته، وُلد نورمان في مونتي نوسيروفيتش في شرق لندن في 4 نيسان 1928. وبدأ مسيرته الغنائية مع فرق كبيرة قبل أن يتجه إلى التأليف وكتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية والأفلام مثل   Songbook  وPoppy and Make Me An Offer  ولنجوم البوب مثل كليف ريتشارد.
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ومن أشهر أعمال مونتي تورمان تسجيل أول فيلم لجيمس بوند بعنوان "دكتور لا"(Dr. No)  في العام 1962.
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