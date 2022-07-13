بعد انفصال ابنتها عن بيكيه... والدة شاكيرا تشجع فكرة إعادة إحياء علاقتهما

بعد انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن زوجها نجم كرة القدم جيرارد بيكيه، أفادت مزاعم بأن والدة الفنانة "تريد إعادة إحياء علاقتهما الرومنسية".
وبحسب المعلومات، فقد أفادت والدة شاكيرا، نيديا ريبول، المتواجدة في برشلونة حالياً، بأنها تحاول التأقلم مع صحة زوجها المتدهورة وحسرة ابنتها، إلا أنها مصممة على البقاء قوية حتى تتمكن من دعم أحبائها، خصوصاً أحفادها ميلان وساشا.
وقالت والدة شاكيرا إنها تُشجع المصالحة بين لاعب كرة القدم وابنتها. وعندما سُئلت في مقابلة عما إذا كانت ترغب في التوفيق بينهما، أجابت نيديا بالقول: "هذا أمر منطقي".
كما أكّدت أن ابنتها شاكيرا "بخير والحمد لله".
وعلى الرغم من أن الزوجين لم يتزوجا، إلا أن شاكيرا وبيكيه قد يعرضان خلافاتهما أمام القاضي لتقرير حقوق حضانة ابنيهما.
ويُزعم أن لاعب نادي برشلونة رفض السماح لشاكيرا بمغادرة إسبانيا والعودة إلى الولايات المتحدة مع طفليهما وتوقيع الأوراق اللازمة لإذنها.