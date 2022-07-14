فنّ
14 تموز 2022 - 05:36
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هيفاء وهبي تتوّج نجاح "تيجي" بتحدّي Tigi Dance Challenge على تيك توك (فيديو)

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هيفاء وهبي تتوّج نجاح &quot;تيجي&quot; بتحدّي Tigi Dance Challenge على تيك توك (فيديو)
Lebanon News

تحقّق النجمة هيفاء وهبي نجاحات متتالية بأغنيتها الجديدة "تيجي"، فأصبحت أوّل نجمة عربيّة تخترق الترند البريطاني وحجزت الصدارة لأيامٍ في قائمة الترند بالعديد من الدول العربيّة عبر هاشتاغ "تيجي"، كما تصدّرت نتائج الاستفتاءات على الصفحات الفنيّة الالكترونيّة، وتخطّت الـ 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب خلال خمسة أيام فقط وصولاً إلى الترند العالمي. 

 

وبعدما سيطر هاشتاغ إسمها بأكثر من مليار ونصف، أعلنت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي إنضمامها رسميّاً إلى تطبيق "تيك توك" ودشّنت حسابها المُوثّق، فما هو أوّل فيديو نشرته الديفا على المنصّة؟ 

 

في التفاصيل، شوّقت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة بفيديو أرفقته برابط حسابها على تطبيق تيك توك، ثم نشرت أوّل فيديو لها وهو الرقصة الخاصّة بأغنيتها الجديدة "تيجي"، مُطلقةً التحدّي الجديد Tigi Dance Challenge

 

وسرعان ما أعرب الجمهور عن سعادته للمشاركة في تحدّي "تيجي" الّذي يستند على خطواتٍ راقصةٍ ضمن أجواء حماسيّة، بخاصةٍ أن الأغنية الجديدة تلقى رواجاً كبيراً عبر منصّات التواصل الإجتماعي وفي أماكن السهر. 

 
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@haifawehbe 𝐕𝐢𝐛𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐨 #TigiDanceChallenge🕺🏻here on my TikTok. Record, Upload and Enjoy the Dance‼️ #TigiHaifaWehbe #IAmOnTikTok #HaifaWehbe #تيجي_هيفا #هيفاءوهبي ♬ Tigi - تيجي - Haifa Wehbe
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