عرض عالمي في بيروت: COLORATURA يستعدّ لإدهاش الجمهور مع ميشال فاضل و دي جي رودج

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لأول مرة في بيروت يجتمع عملاقين في الفنّ، الأول اشتهر بلعب الأغاني الموسيقية وتنسيقها وتأليفها ووصل إلى العالمية : "دي جي رودج" والثاني معروف بأنامله السحرية وألحانه على البيانو عزفاً وتألفياً لأجمل المقطوعات الموسيقية وهو ميشال فاضل. وسيلتقيان لتقديم أول حفل موسيقي من نوعه في المنطقة والعالم تحت عنوان "كولوراتورا" السمفونية الكهربائية وذلك يوم الأربعاء 27 تموز في الواجهة البحرية لبيروت Seaside Arena اعتباراً من السابعة والنصف مساءً.يضمّ الحفل موسيقى منوّعة من البوب والأوركسترا الحيّة حيث يتّحد الرقص مع الموسيقى الكلاسيكية ويتجليّان بصورة إبداعية على خشبة المسرح لتقديم أداء ساحر وبمستوى عالمي.ستضم Coloratura أكثر من 100 موسيقي ومغنٍّ على خشبة المسرح في إطار فنّي وإخراجي وإنتاجي رائع من إضاءة ومرئيات ومؤثرات سمعية وبصرية.الجدير ذكره أن جميع عائدات الحفلة الموسيقية ستعود إلى 7 جمعيات غير ربحية تعنى بقضايا صحية واجتماعية متعددة وهي:مركز سرطان الأطفال CCCL، "برايفهارت" Braveheart ، SOS ، بسمة ، Enfants de lumière ، أصدقاء مرضى التصلب اللويحي في الجامعة الأمريكية في بيروت و Operation Full Fridge.دعم هذه الجمعيات يأتي في وقت استثنائي يمرّ به لبنان إذ يشهد مؤخراً مشاكل كبيرة على مستوى تأمين الأدوية العلاجية للأمراض المزمنة والغذاء وغيرها من القضايا المعيشية الأساسية.يتخلل الحفل الذي مدّته ساعتين ونصف الساعة عروضاً فنية وموسيقية ويتميّز بانتاج ضخم يجمع فنانين لبنانيين مبدعين. إنتاج الحفل سيتم من خلال الشركتين: ICE Events و Mix Productions .جميع التذاكر متوافرة في محلاّت Virgin Megastores