شمس الكويتيّة تبحث عن محامٍ "شاطر" لمقاضاة والدتها: "تعويض عن كلّ نعال"

أثارت الفنانة الكويتيّة شمس جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهرت في فيديو عبر تطبيق سناب شات، مُعلنةً أنّها تبحث عن محامٍ لمقاضاة والدتها.

في التفاصيل، قالت شمس الكويتيّة في ظهورها على التطبيق: "أحبّ أن أوجّه دعوة لأي محامي شاطر على سناب... أريد أن أرفع قضيّة على أمّي! شلون تجيبني من دون ما تستشيرني؟ شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجي او لا؟ الوضع حلو او لا؟".

وأردفت شمس قائلةً "من حقي أرفع قضية ضد السيدة الوالدة وأطالبها بتعويض. حتى النعال اللي ضربتني فيه من أنا وصغيرة، ودّي أطالبها بتعويض نفسي عن كلّ نعال".