فنّ
18 أيلول 2022 - 05:11
Back

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها بحضور زوجها والأصدقاء... إليكم إطلالتها (فيديو)

نشرت الممثلة ماغي بو غصن صوراً ومقاطع فيديو من حفلة عيد ميلادها. Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبس., كارمن, الخال, ورد, عازار, كارلوس, الممثلين, الحلوى, قالب, الزغبي, نوال, النجمة, الأزرق, اللون, فستانا, براقة, إطلالة, الإعلامي, الفني, الوسط, أصدقائها, سنان, جمال, المنتج, زوجها, حضور, ميلادها, عيد, حفلة, غصن, بو, ماغي, اللبنانية,الممثلة,نشرت الممثلة ماغي بو غصن صوراً ومقاطع فيديو من حفلة عيد ميلادها.
episodes
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها بحضور زوجها والأصدقاء... إليكم إطلالتها (فيديو)
Lebanon News

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو توثق الحفلة الضخمة الّتي أُقيمت احتفالاً بعيد ميلادها ليل الجمعة.

 
واعتمدت الفنانة ماغي بو غصن بمناسبة عيد ميلادها "إطلالة برّاقة"، مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأزرق الفاتح.
الإعلان

وشوهدت الفنانة اللبنانية تقطع قالب الحلوى الذي حمل الأحرف الأولى من اسمها وشهرتها، إلى جانب زوجها المنتج جمال سنان.
 
وحضر الحفل أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي ومنهم الممثلين ورد الخال، كارمن لبّس، باسم مغنية، كارين رزق لله، فاطمة الصافي، الفنان كارلوس عازار والمخرج فيليب أسمر. كما غنّت النجمة نوال الزغبي أجمل الأغنيات في الحفلة.
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً