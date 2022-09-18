ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها بحضور زوجها والأصدقاء... إليكم إطلالتها (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو توثق الحفلة الضخمة الّتي أُقيمت احتفالاً بعيد ميلادها ليل الجمعة.



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وشوهدت الفنانة اللبنانية تقطع قالب الحلوى الذي حمل الأحرف الأولى من اسمها وشهرتها، إلى جانب زوجها المنتج جمال سنان. واعتمدت الفنانة ماغي بو غصن بمناسبة عيد ميلادها "إطلالة برّاقة"، مرتديةً فستاناً قصيراً باللون الأزرق الفاتح.وشوهدت الفنانة اللبنانية تقطع قالب الحلوى الذي حمل الأحرف الأولى من اسمها وشهرتها، إلى جانب زوجها المنتج جمال سنان.

وحضر الحفل أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي ومنهم الممثلين ورد الخال، كارمن لبّس، باسم مغنية، كارين رزق لله، فاطمة الصافي، الفنان كارلوس عازار والمخرج فيليب أسمر. كما غنّت النجمة نوال الزغبي أجمل الأغنيات في الحفلة.