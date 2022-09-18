عن عمر 77 عاما... وفاة الرسام المغربي الحسين الميلودي

توفي الفنان الحسين الميلودي، أحد الوجوه البارزة في مجال الرسم المغربي المعاصر، الخميس عن عمر يناهز 77 عاماً داخل المستشفى العسكري في الرباط.

وقال رئيس مؤسسة المتاحف المغربية الرسام مهدي قطبي لوكالة فرانس برس إن "الميلودي المتحدر من الصويرة التي لم يغادرها مطلقاً، كان يتميّز باعتماده منحى أنتروبولوجياً بالإضافة إلى حسّه الجمالي الرفيع".

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وأشار إلى أنّ الرسام "ترك مجموعة أعمال تُعد مراجعاً ثقافياً محلياً يركز على الفنون الريفية والثقافة الشعبية المغربية".

وفي تفاصيل مسيرته الفنية، فقد بدأ الميلودي يرسم عندما كان في الخامسة من عمره.

وحاز الميلودي جائزة المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس.

واشتُهر الفنان الراحل تحديداً بلوحاته المليئة بعلامات تجريدية أو تصويرية والمستوحاة من التمائم والفن الريفي المغربي، وكذلك من أعمال الحرفيين في مسقط رأسه الصويرة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.