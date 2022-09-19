فنّ
19 أيلول 2022 - 04:36
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ما مستجدات حالة إبن جان بو جدعون الصحيّة؟

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ما مستجدات حالة إبن جان بو جدعون الصحيّة؟
Lebanon News

بعدما كان قد أعلن عن تعرّض ابنه البكر ايليا بو جدعون لحادث سير مروّع دخل على اثره في غيبوبة، كشف الممثل اللبناني جان بو جدعون عن مستجدات حالة ابنه الصحيّة، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

 

في التفاصيل، كشف جان بو جدعون يوم السبت ان ابنه قد خضع لعمليّة جديدة فكتب: "إيليا تحت العملية التاني والتخدير العام رغم صعوبة الوضع، بإسمي وإسم العيلة بدي إشكر قلبكن ومحبتكن الكبيرة يللي غمرتونا فيها وصلواتكن ودعواتكن، بعتذر ما قدرت رد عليكن ولكن بدي إشكر الجميع من مسؤولين وإعلاميين وفنانين، وبإذن الله رجائنا كبير وإتكالنا على الله نطلع من هالكابوس".

 

وأعلن جان بو جدعون في الساعات الماضية عن تحسّن ملحوظ في صحّة ابنه، فكتب "إيليا شربل بو جدعون بلّش يتحرك بتختو، بفضل صلاتكن ومحبتكن يللي غمرتوني فيها".

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