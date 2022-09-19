ما مستجدات حالة إبن جان بو جدعون الصحيّة؟

بعدما كان قد أعلن عن تعرّض ابنه البكر ايليا بو جدعون لحادث سير مروّع دخل على اثره في غيبوبة، كشف الممثل اللبناني جان بو جدعون عن مستجدات حالة ابنه الصحيّة، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، كشف جان بو جدعون يوم السبت ان ابنه قد خضع لعمليّة جديدة فكتب: "إيليا تحت العملية التاني والتخدير العام رغم صعوبة الوضع، بإسمي وإسم العيلة بدي إشكر قلبكن ومحبتكن الكبيرة يللي غمرتونا فيها وصلواتكن ودعواتكن، بعتذر ما قدرت رد عليكن ولكن بدي إشكر الجميع من مسؤولين وإعلاميين وفنانين، وبإذن الله رجائنا كبير وإتكالنا على الله نطلع من هالكابوس".

وأعلن جان بو جدعون في الساعات الماضية عن تحسّن ملحوظ في صحّة ابنه، فكتب "إيليا شربل بو جدعون بلّش يتحرك بتختو، بفضل صلاتكن ومحبتكن يللي غمرتوني فيها".