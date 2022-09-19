نجمة فرنسية تدعو الممثلين إلى "رفض تسليع المرأة" في أدوارهم

اعتبرت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الحائزة جائزة أوسكار، الأحد على هامش مشاركتها في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الإسباني حيث ستحصل على جائزة تقديرية عن مسيرتها التمثيلية، أن الممثلين يجب أن يتعلموا أن يقولوا كلمة "لا" للأدوار التي تسلّع المرأة.

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وقالت بينوش، وهي من أشهر الممثلات الفرنسيات، "يجب أن تعرف كيف تقول كلمة "لا" حتى لا ينتهي بك الأمر في نوع من المواقف يُنظر فيها إليك بطريقة معينة".

ولفتت إلى أنها رفضت في الماضي أدواراً عُرضت عليها كانت تصورها بصورة "امرأة شخص ما، أو تنطوي على تسليع لها كامرأة".

وقالت الممثلة، البالغة من العمر 58 عاماً، للصحافيين "قلت للتو لا لأني لم أكن مهتمة" بالدور، مقرّة بأنها تشعر بأنها "محظوظة للغاية" لكونها أدت أدواراً مهمة كثيرة طوال حياتها المهنية.

ولفتت بينوش، التي قدمت حوالى 75 شخصية منذ ظهورها على الشاشة الفضية لأول مرة عام 1983، إلى أنها تحاول "عدم الحكم على الدور مطلقاً، بل احتضانه بكل تناقضاته، وبكل ظلاميته، وبما يجعله في النهاية إنساناً".