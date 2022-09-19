بعدما ألغت حفلها بسبب سوء الطقس... ليدي غاغا تبكي وتعتذر (فيديو)

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اضطرت المغنية العالمية ليدي غاغا على إنهاء إحدى حفلاتها الغنائية في ولاية فلوريدا الأميركية بسبب سوء الأحوال الجوية.وفي التّفاصيل، فنشرت غاغا مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي اعتذرت من خلاله عن اضطرارها إلى إنهاء العرض الأخير من جولتها في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية بسبب الطقس العاصف.وظهرت ليدي غاغا وهي تبكي بحرقة وشكرت جمهورها لتفهم الوضع الطارئ، مشيرةً إلى أنّها حاولت جاهدةً أن يستمر الحفل، لكنها لم تتمكن من ذلك، بسبب المطر والبرق والرعد القوي وخوفاً على الجمهور وأفراد الفرقة.وقالت غاغا: "أنا آسفة لأنني لم أتمكن من إنهاء العرض، كان من الخطير للغاية إكماله لأنه من الصعب التنبؤ بالبرق الذي يتغير لحظة بلحظة... أنا أحبكم، والأفضل أن نبقى جميعاً على قيد الحياة...".