بليك لايفلي حامل بطفلها الرابع من زوجها الممثل ريان رينولدز (صور)

أعلنت الممثلة العالمية بليك لايفلي عن حملها بطفلها الرابع من زوجها الممثل ريان رينولدز.

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LBCI News Lebanon

أعلنت الممثلة العالمية بليك لايفلي عن حملها بطفلها الرابع من زوجها الممثل ريان رينولدز، خلال حضورها قمّة "فوربس باور" النسائية السنوية العاشرة الخميس في مدينة نيويورك.

واستعرضت النجمة الأميركية، البالغة من العمر 35 عاما، حملها على السجادة الحمراء حيث ارتدت فستانا ذهبيا قصيرا يُظهر بطنها المنتفخ.

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كما نشرت بليك لايفلي عبر حسابها الشخصي على إنستغرام الأحد صورةً بلباس البحر باللون الأحمر، علّقت عليها بردٍّ حادّ ضدّ المصورين الّذين ينتظرون أمام منزلها باستمرار للحصول على صورٍ لها ولأطفالها.

وتوجهت للمصورين بالقول: "أنتم تخيفونني وأطفالي. شكرا للجميع على كل الحب والاحترام وعلى الاستمرار في عدم متابعة الحسابات والمنشورات التي تشارك صور الأطفال. وشكرًا لوسائل الإعلام التي لديها "سياسة عدم تصوير أطفال".

ويُذكر أن لدى بليك وريان ثلاثة أطفال وهم جيمس، 7 أعوام، وإينيز، 5 أعوام وبيتي، عامان.