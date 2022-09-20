توقيف وديع الشيخ ومصادرة الأسلحة في مستشفى الراعي!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الاثنين بالخبر الّذي تداولته وسائل إعلاميّة محليّة عن إلقاء القبض على الفنان وديع الشيخ ومصادرة الأسلحة الّتي كانت بحوزته.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أراد وديع الشيخ مع مجموعة من المسلحين دخول قسم الطوارئ في مستشفى الراعي في صيدا حيث كان أحد أقربائه يخضع لعمليّة جراحيّة، لكن الأمن الخاص بالمستشفى اعترض على دخول المسلحين ومنعهم من الدخول.

وحضر عناصر من الجيش اللبناني الى المكان، وأوقفوا الفنان وديع الشيخ وعدداً من الأشخاص بعد اقتحامهم المستشفى بالسلاح، وعملوا على مصادرة الأسلحة.