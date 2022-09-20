نادين الراسي تشكر ماجدة الرومي على تأهيل "طريق الموت" بعد رحيل جورج الراسي

بعد انتشار خبر مفاده ان الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي تتكفّل بتأهيل ما بات يسمّى بـ "طريق الموت" تحيةً لروح الفنان الراحل جورج الراسي، توجّهت الممثلة نادين الراسي برسالة شكر الى ماجدة.

في التفاصيل، غرّدت الممثلة نادين الراسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:

"من البابا خليل والماما إلهام وإختي الكبيرة ساندرين وخيي جورج الراسي ومن خَيّي سيباستيان ومن إختي الصغيرة راشيل الحنونة ومنّي ومن آل الراسي جميعًا ألف تحيّة وشكر لأُختنا الغالية والحبيبة ماجدة الرومي وللجيش اللبناني. بدمّك يا خَيّي تحوّلت طريق الموت إلى طريق عبور".