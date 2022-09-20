كارلا شمعون تختار ناصيف زيتون.. وتكشف: أستعد لحفلٍ في دار الأوبرا بسوريا

حلّت الفنانة كارلا شمعون ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّثت عن مشاريعها الفنيّة المستقبليّة.

وصرّحت كارلا شمعون في Pop Quiz أنّها تستعد لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا بسوريا بعد نجاح حفلها الأول هناك، وقد يكون هذا الحفل بعد حوالي شهرين وتتخلّله عروض ضخمة.

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، كشفت كارلا شمعون أنها تتعاون مع نبيل خوري في أغنيتين جديدتين.

وفي حين تحصد كارلا شمعون ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب من خلال تقديم أغنيات على طريقة Covers، من تختار من بين الفنانين الرجال لو أرادت تسجيل أغنيةcover جديدة؟ اختارت شمعون الفنان جوزيف عطية، والفنان ناصيف زيتون من سوريا، والفنان عمرو دياب من مصر.

ومن اختارت كارلا شمعون بين الفنانتين ماجدة الرومي وجوليا بطرس؟ وكيف غنّت أغنية "صح صح" للفنانة نانسي عجرم على طريقتها؟ الإجابة في هذا الفيديو: