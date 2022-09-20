بعد نجاح المسلسل... بطل "سكويد غايم" يؤكد: "الشخصية ستكون مختلفة تماما في الموسم الثاني"

يشكل النجاح العالمي الذي حققه كل من مسلسل "سكويد غايم" وفيلم "باراسايت" نتيجةً لجهد صنّاع الأفلام المتحدرين من كوريا الجنوبية الذين نجحوا في تناول موضوعي العنف والمنافسة بالعملين، على ما يرى الممثل الكوري لي جونغ جاي الذي حاز أخيراً جائزة إيمي عن أفضل ممثل في مسلسل درامي.

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وقال نجم "سكويد غايم" في مقابلة مع وكالة فرانس برس بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي: "نحن سعداء جداً لأنّ هذا العمل غير الناطق بالانكليزية، استطاع أن يحدث تأثيراً لدى جمهور من مختلف أنحاء العالم".

ويُعد فوز لي جونغ جاي تاريخياً كونه أول ممثل لا يتحدث الانكليزية يفوز بهذه الجائزة المرموقة عن دوره في المسلسل الذي أصبح أكثر عمل يحظى بنسب مشاهدة في منصة نتفليكس للبث التدفقي.

ويتحدث مسلسل "سكويد غايم" الذي اعتُبر نقداً لاذعاً لتجاوزات النظام الرأسمالي، عن 456 شخصاً من الفئات الأكثر تهميشاً في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم. ويُقتل الخاسرون تباعاً في كل لعبة.

وكرّس "سكويد غايم" بهذا الإنجاز النجاح المتزايد للسينما غير الناطقة بالانكليزية بعدما سبقه فيلم "باراسايت" للمخرج بونغ جون هو إلى انتزاع جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 2020.

وقال لي أن "السينما في كوريا الجنوبية كانت تحاول منذ فترة طويلة إيجاد الوصفة الناجحة للوصول إلى جمهور عالمي، وبدأ "سكويد غايم"، الذي استغرق العمل عليه سنوات يفي بالغرض، فنرى أعمالاً كثيرة بمضمون جيد تحظى بأصداء عالمية وتلقى إشادة من النقاد".

وسبق أن أُعلن جزء ثان من مسلسل "سكويد غايم" الذي يشكل ظاهرة اجتماعية حقيقية. أما المخرج هوانغ دونغ هيوك فهو في طور إنهاء سيناريو الجزء الجديد، وبحسب لي جونغ جاي ستكون الشخصية التي يؤديها "مختلفة تماماً" في الموسم الثاني.