الرئاسة الأميركية تعلن... إلتون جون يُحيي حفلاً موسيقياً خاصاً في البيت الأبيض

أعلنت الرئاسة الأميركية في بيان أن المغني إلتون جون سيُحيي حفلة موسيقية الجمعة في البيت الأبيض "احتفاءً بقدرة الموسيقى على التوحيد والعلاج".

وأشار البيان إلى أنّ الرئيس بايدن وزوجته جيل يرغبان من خلال الحفلة في توجيه "تحية لحياة" أسطورة البوب البريطاني "وأعماله".

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وسيدعو البيت الأبيض للحفلة "أولئك الذين يصنعون التاريخ يومياً"، وبينهم مدرسون ومقدمو رعاية وعاملون في الخطوط الأمامية وطلاب ونشطاء في مجال حقوق المثليين وأشخاص يسعون إلى تحسين الرعاية الصحية المرتبطة بالصحة النفسية.

وسيكون لكل من الرئيس وزوجته كلمة خلال الحفلة، على ما جاء في البيان.

ولإلتون جون، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ75 الربيع الفائت، أغانٍ حصدت شهرة عالمية من بينها "روكيت مان" و"كان يو فيل ذي لوف تونايت" وهو معروف بنشاطه على مستوى الجمعيات خصوصاً تلك المعنية بمكافحة الإيدز.