زوجة سعيد الماروق تنشر صور تعرّضها للتعنيف.. وحياة مرشاد توجّه أصابع الاتهام

"عذراً لقذارة وقساوة المشهد"، بهذه العبارة علّقت السيدة جيهان زوجة المخرج سعيد الماروق على الصور الّتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام.

في التفاصيل، نشرت جيهان عبر خاصيّة القصص القصيرة صوراً لتعرّضها للتعنيف، وتساءلت "هل يأكل اللحم؟!" لافتةً إلى ان "مراحل العلاج لأشهر".

وكانت جيهان قد كتبت في "ستوري" سابقة التالي: "صار الوقت تشوفوا مش بس تقروا سعّير كيف بيفترس فريسته وكيف بيعضّ... انتظروني"، دون ذكر اسم المقصود.

في سياقٍ متصل، وجّهت الصحافيّة والناشطة النسويّة حياة مرشاد أصابع الاتهام نحو المخرج سعيد الماروق، فأعادت نشر الصور على حسابها مع عبارة "عن عنف المخرج سعيد الماروق".