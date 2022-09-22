تولين البكري تردّ على اتهامها بتعدّد العلاقات الجنسيّة وتؤكّد: "لست مثلية جنسياً"

ردّت الممثلة السوريّة تولين البكري على مجموعة من الاتهامات والشائعات الّتي تطالها، وذلك اثناء حلولها ضيفةً على برنامج "انسان" عبر قناة "يلا ترند".

في التفاصيل، ردّت تولين البكري على اتهامها بتعدّد العلاقات الجنسيّة مع الرجال متسائلةً "شو لازم جاوب؟ بضحك! لا تعليق. حدا رح يحاسبني على الأرض؟".

كما ردّت تولين البكري على اتهامها بالمثليّة الجنسيّة، فصرّحت "سمعت هذا الكلام عنّي وعن كثير من الزملاء في الوسط الفني"، وأضافت ساخرةً "أنا تزوّجت ثلاث مرّات، لو كنت سحاقيّة هل كنت لأحب الرجال 3 مرات؟ طبعاً لا، لست متعددة العلاقات الجنسيّة مع الرجال ولست سحاقيّة. أنا لست بعلاقة مع أي رجل او انثى طبعاً منذ سنوات طويلة".