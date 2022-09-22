نبيلة عبيد تحضن ناديا الجندي وتقبّلها بعد عقودٍ من المنافسة الشرسة (فيديو)

شهدت السينما المصريّة منافسةً شرسة بين النجمتين نبيلة عبيد وناديا الجندي على مدى عقود، وتخلّل هذه السنوات حديث عن خلافات بين الممثلتين المصريتين.

ويبدو أن المنافسة الّتي خاضتها ناديا الجندي ونبيلة عبيد طيلة السنوات الماضية لم تؤثّر على علاقتهما الاجتماعيّة، وهو الأمر الّذي أثبتته النجمتان خلال تواجدهما في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للدراما في دورته الأولى.

في التفاصيل، حضنت نبيلة عبيد زميلتها ناديا الجندي وقبّلتها على المسرح وسط تصفيق حار من قبل الحضور، وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت الفيديو بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.