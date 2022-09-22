النجوم يودّعون هشام سليم بتغريدات حزينة.. ويواسون يسرا في مصابها الأليم

بكلمات حزينة، ودّع النجوم الممثل المصري القدير هشام سليم بتغريداتٍ أطلقوها عبر حساباتهم الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي، وواسوا الفنانة المصريّة يسرا في مصابها الأليم، كيف لا والراحل هو شقيق زوجها.

فكانت الفنانة يسرا قد أعربت عن حزنها في تغريدةٍ كتبت فيها "أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعاً. فضلاً وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة".

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أخويا و حبيبي و صديق عمري و السند و أخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعا. فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة.#هشام_سليم pic.twitter.com/yctdks0dKe — Youssra (@Youssra) September 22, 2022

بدورها، عزّت النجمة هيفاء وهبي الفنانة يسرا في وفاة الممثل هشام سليم، فدوّنت عبر حسابها الرسمي " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. الرحمة لروح الممثل الراقي هشام سليم، وخالص عزائي لعائلته الكريمة وللفنانة يسرا وجميع محبيه".

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

الرحمة لروح الممثل الراقي #هشام_سليم

وخالص عزائي لعائلته الكريمة وللفنانة يسرا وجميع محبيه 🙏🏻💔@Youssra — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 22, 2022

أمّا النجمة اليسا فأعادت نشر تغريدة يسرا وواستها بالقول " الله يرحمو يا رب. خسارة كبيرة لعيلتو الزغيرة ولكل محبينو بكل العالم العربي. الله يصبركن ويكون مثواه الجنة. إنا لله وانا اليه راجعون".

الله يرحمو يا رب. خسارة كبيرة لعيلتو الزغيرة ولكل محبينو بكل العالم العربي. الله يصبركن ويكون مثواه الجنة. إنا لله وانا اليه راجعون https://t.co/2D7bGA091z — Elissa (@elissakh) September 22, 2022

وغرّدت الممثلة اللبنانيّة كارمن لبس عبر تويتر قائلةً "خبر حزين كتير. من الممثلين يلي كتير بحبن. الله يرحمه وتكون الجنة من نصيبه. تعازيي للقديرة يسرا وزوجها ولكل عائلته ومحبينه وشعب مصر".

خبر حزين كتير 😔 من الممثلين يلي كتير بحبن 💔 الله يرحمه وتكون الجنة من نصيبه 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 تعازيي للقديرة #يسرا وزوجها ولكل عائلته ومحبينه وشعب مصر#هشام_سليم pic.twitter.com/hrjblQFpX0 — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) September 22, 2022

أمّا الاعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني فكتبت " فقدان يوجع للفنان الكبير الراقي هشام سليم. خالص العزاء لخالد ويسرا ونور وكل محبينه. الله يرحمك. البقاء لله".