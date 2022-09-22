النجوم يودّعون هشام سليم بتغريدات حزينة.. ويواسون يسرا في مصابها الأليم

بكلمات حزينة، ودّع النجوم الممثل المصري القدير هشام سليم بتغريداتٍ أطلقوها عبر حساباتهم الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعي، وواسوا الفنانة المصريّة يسرا في مصابها الأليم، كيف لا والراحل هو شقيق زوجها.
فكانت الفنانة يسرا قد أعربت عن حزنها في تغريدةٍ كتبت فيها "أخويا وحبيبي وصديق عمري والسند وأخو زوجي خالد صالح سليم في ذمة الله، إنا لله و إنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرنا على فراقك جميعاً. فضلاً وليس أمرا برجاء الدعاء لهشام و قراءة الفاتحة".
بدورها، عزّت النجمة هيفاء وهبي الفنانة يسرا في وفاة الممثل هشام سليم، فدوّنت عبر حسابها الرسمي " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. الرحمة لروح الممثل الراقي هشام سليم، وخالص عزائي لعائلته الكريمة وللفنانة يسرا وجميع محبيه".
أمّا النجمة اليسا فأعادت نشر تغريدة يسرا وواستها بالقول " الله يرحمو يا رب. خسارة كبيرة لعيلتو الزغيرة ولكل محبينو بكل العالم العربي. الله يصبركن ويكون مثواه الجنة. إنا لله وانا اليه راجعون".
وغرّدت الممثلة اللبنانيّة كارمن لبس عبر تويتر قائلةً "خبر حزين كتير. من الممثلين يلي كتير بحبن. الله يرحمه وتكون الجنة من نصيبه. تعازيي للقديرة يسرا وزوجها ولكل عائلته ومحبينه وشعب مصر".
أمّا الاعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني فكتبت " فقدان يوجع للفنان الكبير الراقي هشام سليم. خالص العزاء لخالد ويسرا ونور وكل محبينه. الله يرحمك. البقاء لله".