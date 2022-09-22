هل ينضم ليوناردو دي كابريو إلى الموسم الثالث من "لعبة الحبار"؟

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أعلن مخرج "لعبة الحبار" (Squid Game) الكوريّ عن التحضير لمواسم أخرى من المسلسل الذي حقّق نجاحاً ساحقاً على نتفليكس منذ إصداره عام 2021.وقد وعد المخرج "هوانج دونج هيوك" الجمهور بمفاجأة جديدة في الموسم الثالث الذي حصل على الضوء الأخضر كاشفاً عن أمنيته بظهور ليوناردو دي كابريو فيه.وقال هيوك: "إن فوز فيلم Parasite (باراسايت) للمخرج "بونغ جون" بجائزة الأوسكار في العام 2020 فتح الباب أمام الأفلام والبرامج التلفزيونية الكورية ليشاهدها الجمهور الغربي، وبالتالي فإن تحقيق حلم ظهور دي كابريو في المسلسل لم يعد بعيد المنال".وأضاف المخرج: "ليوناردو دي كابريو من بين المعجبين الكبار بمسلسل لعبة الحبّار، وقد صرّح لي بإعجابه الكبير مرات عديدة".