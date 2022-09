فنّ 25 أيلول 2022 - 04:32 25/09/2022 04:32:23 "بي تي إس " تطلق أغنية افتتاح كأس العالم 2022 (فيديو)

"بي تي إس " تطلق أغنية افتتاح كأس العالم 2022

وفي التّفاصيل، فأطلقت الفرقة مقطعاً تشويقياً مدته دقيقة واحدة من أغنيتها "Yet To Come" المقرر عرضها في افتتاح كأس العالم 2022، الذي سينطلق من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول، وذلك بالتعاون مع شركة "هيونداي"، الراعي الرسمي لاحتفالات كأس العالم.

وتعتبر فرقة "بي تي إس" سفيراً منتظماً لشركة "هيونداي"، التي أطلقت حملة عالمية في كأس العالم بعنوان "فريق القرن"، بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد، وقائد منتخب كوريا الجنوبية الكوري بارك جي سونغ، وسفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اللاعبة الدانماركية ناديا نديم، ومصمم الأزياء جيريمي سكوت، والنحات الشهير لورنزو كوين، وغيرهم.



