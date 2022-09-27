"العيلة ما بدها صوت نادين الراسي".. طوني أبي كرم يكشف المستور عن ديو نادين وجورج الراسي

حلّ المؤلّف الغنائي طوني أبي كرم ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الإلكتروني، وفجّر مفاجأةً من العيار الثقيل حول الديو بين الممثلة نادين الراسي وشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي.

وسرد طوني أبي كرم في برنامج Pop Quiz التالي: "قبل سنوات، جاء جورج الراسي مع شقيقته نادين الى الاستديو لتسجيل الأغنية الّتي تحمل توقيعي وتوقيع نيكولا شبلي، وبالفعل قام جورج مع نادين بوضع صوتهما على الأغنية".

وتابع طوني أبي كرم في معلوماتٍ يكشفها للمرّة الأولى قائلاً: "لسببٍ ما، طلبت محامية عائلة آل الراسي تجميد الأغنية وعدم بثها، بالرغم من أنها ليست وكيلة الراحل جورج الراسي كما انها ليست محامية نادين الراسي".

وأردف طوني ابي كرم قائلاً "قالولي ما بدن هلق الغنية ويكون فيها صوت نادين.. شو مشاكلهم أنا ما خصني". وأكّد طوني انّه لم يحاول التواصل مع نادين الراسي في هذا الشأن.

ولفت ابي كرم الى ان حقوق الأغنية هي ملكه وملك نيكولا شبلي، وتابع: "كانت الأغنية ستكون بمثابة إهداء لروح جورج الراسي، وإذا أصرّت العائلة على رفضها بث الديو، من حقّنا إصدار الأغنية بصوت فنانين آخرين".

وكشف طوني ابي كرم في برنامج Pop Quiz عن كلمات الأغنية، ويقول مطلعها:

"جورج: ربينا سوا، عشنا سوا، كبرنا سوا، ع حضن أمّ وبيّ ربّونا

نادين: تحكي انت، تضحك انت، تمزح انت، اضحك انا، بكل طولة بال حملونا

جورج: ومرقت الأيام يا أختي، بسرعة الاحلام وكبرتي، خوفي بكرا ع بيت جديد لو رحتي".

شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج Pop Quiz مع المؤلّف الغنائي طوني أبي كرم في هذا الفيديو: