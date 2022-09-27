فنّ
27 أيلول 2022 - 04:39
Back

طوني ابي كرم عن تغريدات راغب علامة السياسيّة: "لسان حال كلّ الشعب اللبناني"

طوني ابي كرم عن تغريدات راغب علامة السياسيّة: "لسان حال كلّ الشعب اللبناني" Lebanon, news ,lbci ,أخبار دومينيك ابو حنا, Pop Quiz , تويتر, راغب علامة ,طوني ابي كرم ,طوني ابي كرم عن تغريدات راغب علامة السياسيّة: "لسان حال كلّ الشعب اللبناني"
episodes
طوني ابي كرم عن تغريدات راغب علامة السياسيّة: &quot;لسان حال كلّ الشعب اللبناني&quot;
Lebanon News

أدلى المؤلّف الغنائي طوني ابي كرم بموقفه من تغريدات صديقه السوبر ستار راغب علامة السياسيّة عبر تويتر، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الإلكتروني.

 

فهل يؤيّد مضمون التغريدات الّتي يطلقها راغب علامة او يعتبرها مبالغ بها؟ يجيب طوني ابي كرم في برنامج Pop Quiz: "ما يقوله راغب علامة على تويتر هو وجهة نظري ولسان حالي، ولسان حال كلّ الشعب اللبناني".

 

وأضاف طوني ابي كرم "لم يتفوّه راغب علامة بكلمة خاطئة تجاه الوطن، وحدّد هدفه وهو حكّام هذا البلد". وردّاً على من يهاجم راغب علامة بسبب مواقفه السياسية، قال طوني "يسطفلوا".

 

شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج Pop Quiz مع المؤلّف الغنائي طوني ابي كرم في هذا الفيديو:

 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً