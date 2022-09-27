طوني ابي كرم عن تغريدات راغب علامة السياسيّة: "لسان حال كلّ الشعب اللبناني"

أدلى المؤلّف الغنائي طوني ابي كرم بموقفه من تغريدات صديقه السوبر ستار راغب علامة السياسيّة عبر تويتر، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الإلكتروني.

فهل يؤيّد مضمون التغريدات الّتي يطلقها راغب علامة او يعتبرها مبالغ بها؟ يجيب طوني ابي كرم في برنامج Pop Quiz: "ما يقوله راغب علامة على تويتر هو وجهة نظري ولسان حالي، ولسان حال كلّ الشعب اللبناني".

وأضاف طوني ابي كرم "لم يتفوّه راغب علامة بكلمة خاطئة تجاه الوطن، وحدّد هدفه وهو حكّام هذا البلد". وردّاً على من يهاجم راغب علامة بسبب مواقفه السياسية، قال طوني "يسطفلوا".

شاهدوا الحلقة الكاملة من برنامج Pop Quiz مع المؤلّف الغنائي طوني ابي كرم في هذا الفيديو: