الموت يُفجع شريهان وإسعاد يونس

فارقت والدة رجل الأعمال علاء الخواجة، زوج كلّ من النجمتين المصريتين شريهان وإسعاد يونس، الحياة وسيتم تشييع الجثمان اليوم الخميس في مسجد مقبرة سحاب.

بدورها، نعت الفنانة المصريّة شريهان حماتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".

أمّا الفنانة المصريّة إسعاد يونس فدوّنت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "توفيت إلى رحمة الله حماتى الغالية السيدة إكرام الماني والدة زوجي الحبيب علاء الخواجة. اللهم تغمدها بواسع رحمتك واجمعها بالصديقين والشهداء وأحبابها ممن سبقوها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".