آية ناكامورا تُقدم حفلة تفاعلية عبر "فورتنايت"

أعلنت شركة "إبيك غايمز"، ناشرة لعبة "فورتنايت"، أنه من المُتوقع أن تقدّم النجمة المالية-الفرنسية آية ناكامورا حفلة تفاعلية عبر منصتها الشهيرة.

وتُعرض الحفلة التفاعلية المخصصة للصورة الرمزية "أفاتار" للمغنية العالمية آية ناكامو بشكل متواصل لمدة 72 ساعة بين الخميس 6 والأحد 9 تشرين الأول.

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وأفادت "فورتنايت" من حجم جمهورها الكبير لتنفتح أكثر فأكثر على التعاون مع عدد من مشاهير يظهرون أحياناً في اللعبة على شكل صور رمزية "أفاتار"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وبدورها، فقد أطلّت المغنية الأميركية أريانا غراندي على "فورتنايت" في آب 2021 طوال إحدى فترات نهاية الأسبوع من خلال صورة رمزية تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها.

ويُذكر أن "فورتنايت" تُعتبر من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم إذ يبلغ عدد مستخدميها نحو 200 مليون.