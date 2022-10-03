فوز فيلم "إميلي" بجائزة "هيتشكوك" الذهبية في مهرجان دينار الفرنسي للأفلام البريطانية

فاز فيلم "إميلي" للمخرجة فرنسيس أوكونور بجائزة "هيتشكوك" الذهبية في الدورة الـ33 من مهرجان دينار أو Dinard السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية في غرب فرنسا السبت.

ويتناول الفيلم الذي حصل أيضًا على جائزة الجمهور، سيرة الروائية البريطانية الشهيرة "إميلي برونتي" التي توفيت عن عمر يناهز الـ30 عاماً، ويُبرز عذابات هذه الشابات وشخصيتها المتمردة. ولعبت دور إميلي الممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي التي فازت أيضًا بجائزة "هيتشكوك" لأفضل تمثيل.

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ونال "ذي ألموند أند ذي سيهورس" لسيلين جونز وتوم ستيرن جائزة لجنة التحكيم الخاصة. ويؤدي ستيرن أيضاً دور جو الذي عانى فقدان الذاكرة بعد إصابة في الرأس.

ومُنحت جائزة تمثيل جماعية لفيلم "أول ماي فريندس هايت مي" لأندرو غاينورد، الذي يتناول حفلة غريبة بين أصدقاء لا تنتهي على خير. ومن أبرز الممثلين الذي شاركوا في الفيلم مع جوشوا ماكغواير وكريستوفر فيربانك وجورجينا كامبل.

وترأس الممثل الفرنسي جوزيه غارسيا لجنة التحكيم الفرنسية البريطانية التي ضمن الممثلات الفرنسيات أليس بول وعلية عمامرة وصوفيا السعيدي ومواطنهن المخرج والمنتج أوغو جيلان الممثل، إضافة إلى المخرج البريطاني أدريان ليستر الذي شارك في "برايمري كولورز" لمايك نيكولز ومواطنه الممثل جورج بلاغدين الذي شارك في مسلسلي "فرساي" و"فايكينغز" الناجحين.

وعُرض نحو 30 فيلماً روائياً في المهرجان الذي اُفتُتِح الأربعاء، من بينها ستة شاركت في المسابقة.