في عرض أزياء "إيلي صعب"... إليسا مع النجمتين مونيكا بيلوتشي وإيفا لونغوريا (صور)

حضرت النجمة اللبنانية إليسا عرضاً للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مع عدد من النجوم العالميين.

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LBCI News Lebanon

حضرت النجمة اللبنانية إليسا عرضاً للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الّذي شارك في أسبوع الموضة بباريس، حيث جلست إلى جانب عدد من النجوم العالميين أبرزهم الممثلتين إيفا لونغوريا ومونيكا بيلوتشي.

واعتمدت إليسا إطلالة راقية وبسيطة مؤلفة من فستان قصير باللّون الذهبي، مع تسريحة شعر منسدلة.

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وكانت النجمة اللبنانية قد نشرت عدة فيديوهات وصور لها من كواليس مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، مهنأةً المصمم إيلي صعب على مجموعته الجديدة.

وبالتالي، فقد شوهدت إليسا في بعض الصور المنشورة وهي تجلس بجانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، والممثلتين العالميتين مونيكا بيلوتشي وإيفا لونغوريا. كما ظهرت تتوجه بالحديث إلى الأخيرة، إذ عبّرت عن سعادتها بلقائها.