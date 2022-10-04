مقابل الترويج لعملة مُشفرة... تغريم كيم كارداشيان 1.3 مليون دولار

أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الاثنين أن النجمة الأميركية كيم كارداشيان وافقت على دفع 1.26 مليون دولار لترويجها عملة مشفرة في حسابها عبر انستغرام من دون الإفصاح عن تلقيها مبلغاً مالياً مقابل ذلك.

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واتهمت الهيئة نجمة تلفزيون الواقع بالترويج لعملة EMAX المشفرة التي يجري التداول بها عبر منصة EthereumMax، من دون الإشارة إلى أنّها تلقت 250 ألف دولار من المنصة لقاء قيامها بهذه المهمّة.

وتشمل العقوبة غرامة قدرها مليون دولار بالإضافة إلى 260 ألف دولار، هي عبارة عن المبلغ الذي حصلت عليه كارداشيان مع الفوائد.

وتعهدت الزوجة السابقة لمغني الراب كانييه ويست، والتي وافقت على التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بعدم الترويج لأي أصول مشفرة لفترة ثلاث سنوات.

وقال رئيس الهيئة الاميركية غاري غينسلر في بيان إنّ "هذه القضية تذكّر بأنّ ترويج المشاهير أو نجوم مواقع التواصل لفرص استثمار بما فيها أصول مشفرة، لا يعني بأنّ هذه المنتجات الاستثمارية تحمل فوائد للمستثمرين جميعهم".

وبحسب "فوربس"، فإن ثروة كارداشيان، التي يتابع حسابها في انستغرام 331 مليون مستخدم، تبلغ 1.8 مليار دولار.