محمد رمضان يردّ بعد إلغاء حفليه في الإسكندرية ودمشق... "دي ليلة ب١٠٠٠ حفلة" (فيديو)

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بعد قرار نقابة الفنانين السورية إلغاء حفله في سوريا، وقرار إلغاء حفله الذي كان مُقرّرًا في الاسكندرية أيضاً، خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته وردّ على القرارين بفيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.وظهر محمد رمضان في الفيديو في أحد الشوارع المصرية، ومن حوله حشد كبير من الجماهير تجمّعوا لالتقاط الصور معه بينما هو يجلس فوق سيارته الفارهة.وعلّق محمد رمضان على الفيديو بالقول "عندك سُلطة تلغي حفلتي عندك سُلطة تهد.. بس معندكش ع الأرض محبتي.. ولا عندك عزوة بجد، ليلة وسط الناس بـ1000 حفلة، اللهم ديمها نعمة".وكانت نقابة الفنانين السورية قد أعلنت إلغاء حفل محمد رمضان الذي كان مقررًا في العاصمة دمشق، والذي أعلن عنه رمضان منذ عدة أيام عبر حساباته بمنصات التواصل.