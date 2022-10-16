بسبب دعمه للمتظاهرين... منع مخرج ايراني من مغادرة البلاد لحضور مهرجان لندن السينمائي

أكّد مخرج إيراني أن بلاده منعته من التوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان لندن السينمائي، بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

وفي التفاصيل، قال ماني حقيقي، 53 عاما، في رسالة بثها عبر الفيديو إلى الحاضرين في المهرجان ونشرها معهد الفيلم البريطاني على تويتر: "السلطات الإيرانية منعتني من ركوب الطائرة المتجهة إلى لندن الجمعة".

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وبحسب معهد الفيلم البريطاني، فكان من المفترض أن يحضر ماني حقيقي المهرجان لعرض فيلمه الأخير "الطرح" ، لكن السلطات الإيرانية "صادرت جواز سفره ولم يتمكن من المغادرة".

وأكد المخرج والكاتب والممثل في رسالته أن السلطات قامت بذلك بسبب دعمه للمتظاهرين، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح "قبل أسبوعين نشرت مقطع فيديو على انستغرام انتقدت فيه القوانين التي تفرض ارتداء الحجاب والقمع الذي يمارس على الشباب الذين يتظاهرون ضدها وضد العديد من القضايا الظالمة".

واضاف "ربما اعتقدت السلطات أنه بإبقائي هنا يمكن أن تراقبني عن كثب، ربما لتهديدي وإسكاتي".

واعتبر المخرج الذي يقول إنه لا يأسف لإجباره على البقاء في إيران كـ "سجين" في بلده، أن "مجرد التحدث إليكم الآن عبر هذا الفيديو هو أحد أشكال فشل هذه الخطة".

وأضاف "لا تكفي كلماتي للتعبير عن الفرح والفخر لتمكني من حضور هذه اللحظة العظيمة في التاريخ شخصيًا، وأنا أفضل أن أكون هنا الآن على أن أكون في أي مكان آخر... إذا كان هذا عقابًا على ما فعلته، تابعوا رجاء".