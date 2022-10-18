مراحل علاج إدمان شيرين عبد الوهاب على المخدرات.. قد يصل الى عامين!

بعد الجدل الّذي ترافق مع تصريح والدة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بأن ابنتها مدمنة على المخدرات، وانتشار معلومات غير مؤكّدة انها وصلت الى المرحلة الثالثة من ادمانها، بدأ محبّوها يتساءلون عن مدّة العلاج لتعافي نجمتهم المفضلة.

في سياق متصل، تواصل موقع "في الفن" مع استشارية علاج الادمان الدكتورة رانيا حسن الّتي صرّحت ان "مدة التعافي من الإدمان قد تصل إلى عامين ولا تقل عن عام حسب استجابة المريض للعلاج، وليس شهراً كما أشيع".

وتحدثت د. رانيا حسن عن 3 مراحل للعلاج، فقالت "المرحلة الأولى هي أعراض الانسحاب التي تختلف مدتها بحسب كل مخدر. والمرحلة الثانية هي التأهيل النفسي وتتم عن طريق إزالة جميع الأفكار السلبية من المريض وزرع أفكار إيجابية. أمّا المرحلة الثالثة فهي مرحلة الدمج والاختلاط بمن حوله سواء في المنزل أو مع أسرته".