مغني الراب كانييه ويست يريد شراء شبكة "بارلر"

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LBCI News Lebanon





وكتب المغني الذي يسمي نفسه "يي" في بيان نشرته الشبكة الاجتماعية "في عالم توصَف فيه الآراء المحافظة بأنها مثيرة للجدل، علينا أن نتأكد أن لدينا الحق في أن نعبّر عن أنفسنا بحريّة".

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ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي يُتوقع إنجازها خلال الربع الرابع من 2022. أعرب مغني الراب الأميركي كانييه ويست الاثنين عن رغبته في شراء شبكة "بارلر" الاجتماعية المحببة خصوصاً لدى المحافظين في الولايات المتحدة وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.وكتب المغني الذي يسمي نفسه "يي" في بيان نشرته الشبكة الاجتماعية "في عالم توصَف فيه الآراء المحافظة بأنها مثيرة للجدل، علينا أن نتأكد أن لدينا الحق في أن نعبّر عن أنفسنا بحريّة".ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي يُتوقع إنجازها خلال الربع الرابع من 2022.

وشكّل كانييه ويست في الأيام الماضية محور جدليات كثيرة، خصوصاً بعد ارتدائه قميصاً حمل شعاراً حوّر فيه عبارة "حياة السود مهمة" التي شكّلت أساس حركة مناهضة للعنصرية قبل عامين، ولنشره على إنستغرام وتويتر منشورات وُصفت بأنها معادية للسامية.



وفرضت إنستغرام وتويتر قيوداً على حساباته بعد هذه المنشورات التي تحدث فيها عن النفوذ المفترض لليهود.