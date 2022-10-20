مغنية الراب ليتل سيمز تحصد جائزة "ميركوري" الموسيقية

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فازت مغنية الراب البريطانية ليتل سيمز بجائزة "ميركوري" عن ألبومها "سامتايمز آي مايت بي إنتروفرت"، الثلاثاء خلال حفلة استضافتها قاعة أبولو الشهيرة في حي هامرسميث.وقالت الفنانة البالغة 28 عاماً إنها تشعر "بسعادة غامرة" إثر تلقيها الجائزة المرفقة بمكافأة مالية قدرها 25 ألف جنيه استرليني (28100 دولار)، ووجهت تحية إلى شقيقها ومعاونها "إنفلو".وأضافت "أنجزنا هذا الألبوم. مررت بلحظات في الاستوديو لم أكن خلالها أعرف ما إذا كنت سأنجز هذه الأسطوانة. كنت أشعر بكل العواطف وأعمل بجدّ وهو بقي إلى جانبي ودفعني لبلوغ أهدافي".وفي هذا الألبوم الرابع، تستكشف ليتل سيمز، واسمها الحقيقي سيمبياتو "سيمبي" أبيسولا أبيولا أجيكاوو، موضوعات شخصية وسياسية. وهي أوضحت لصحيفة "ذي غارديان" أنها أرادت التعبير عن شعورها كـ"شخص انطوائي لديه كل هذه الخواطر والأفكار والنظريات المجنونة، وليس لديه الانطباع بالقدرة على التعبير عنها سوى من خلال الفن".وتُعتبر جائزة "ميركوري" التي أُطلقت سنة 1992، مكافأة بديلة عن جوائز "بريت أووردز". كما يُنظر إليها على أنها علامة تقدير من النقاد ورافعة نحو مزيد من الشهرة. وهي تكافئ أفضل ألبوم بريطاني أو ايرلندي صدر في الأشهر الاثني عشر السابقة.وتغلبت ليتل سيمز في هذه المنافسة على أسماء بارزة من أمثال هاري ستايلز الذي حقق ألبومه "وان دايركشن" أعلى مبيعات في المملكة المتحدة منذ مطلع 2022.