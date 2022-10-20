لبنان يفوز بجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا

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تسلم الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني، جائزة الإنجاز بين الثقافات التي تمنحها وزارة الفيدرالية النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية عن العامين 2021 و2022 في حفل أقيم في العاصمة النمساوية، وقد حضره ممثلين عن 10 دول حول العالم.الجائزة التي تمنح للبنان للمرة الاولى، نالها إسطنبولي من خلال مشروع شبكة الثقافة والفنون العربية (آكان) الذي حصل على الجائزة من بين 1300 مشروع من 87 دولة. وقد حضر الاحتفال سفير لبنان في النمسا معرباً عن فرحته في هذا الانجاز الكبير والمهم للبنان في المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان .كما ورشحت "شبكة إيسبا الدولية" إسطنبولي لجائزة اليونسكو الشارقة للثقافة والفنون العربية بدورتها التاسعة عشر، وذلك لمساهمته بإعادة تأهيل وافتتاح عدد من دور العرض المقفلة في لبنان وتأسيس العديد من المهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية وتنظيم الورش التدريبية والكرنفالات، وتفعيل الحركة المسرحية والسينمائية في المناطق المهمشة وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المنصات الثقافية المستقلة وإطلاقه الى «باص الفنّ والسلام» للعروض الجوّالة.