نضال الأحمدية: شيرين عبد الوهاب في شبه غيبوبة!

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LBCI News Lebanon

كشفت الإعلاميّة اللبنانيّة نضال الأحمدية عن معطيات جديدة في قضيّة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، بعدما التزمت الصمت في الأيام الماضية رغم الصداقة المتينة الّتي تجمعهما.

في التفاصيل، غرّدت نضال الأحمدية عبر حسابها الرسمي على تويتر " لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز حقائق. أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".

وكشفت الأحمدية عن حالة شيرين الصحيّة، مُتسائلةً "أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف، هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟".

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