ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون اختارته للتمثيل معه.. جيري غزال: أوافق بشرط!

من هو الممثل الّذي قد يجعل ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تغيّر اختياراتها المهنيّة لخوض تجرية التمثيل لأول مرّة؟ إنّه السؤال الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـLBCI الالكتروني.

في التفاصيل، اختارت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الممثل جيري غزال لتشكّل ثنائيّة معه في حال أرادت خوض غمار التمثيل، فكيف ردّ الأخير عليها؟

أعاد جيري غزال نشر مقتطفات منPop Quiz عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، وردّ على ياسمينا زيتون بالقول: "أنا بتشرّف، بس ع شرط... ما بتكسريلي قلبي بالمسلسل".

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