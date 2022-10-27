فنّ
27 تشرين الأول 2022 - 05:04
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ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون اختارته للتمثيل معه.. جيري غزال: أوافق بشرط!

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ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون اختارته للتمثيل معه.. جيري غزال: أوافق بشرط!
Lebanon News

من هو الممثل الّذي قد يجعل ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تغيّر اختياراتها المهنيّة لخوض تجرية التمثيل لأول مرّة؟ إنّه السؤال الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz  عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـLBCI  الالكتروني.

 

في التفاصيل، اختارت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الممثل جيري غزال لتشكّل ثنائيّة معه في حال أرادت خوض غمار التمثيل، فكيف ردّ الأخير عليها؟

 

أعاد جيري غزال نشر مقتطفات منPop Quiz  عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، وردّ على ياسمينا زيتون بالقول: "أنا بتشرّف، بس ع شرط... ما بتكسريلي قلبي بالمسلسل".

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شاهدوا حلقة Pop Quiz مع ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في هذا الفيديو:

 
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